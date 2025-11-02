Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da yerden seken mermi canından etti: Yaşlı adam 1 aylık yaşam savaşını kaybetti!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 15:44

Elazığ'da yerden seken mermi canından etti: Yaşlı adam 1 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaşlı adam, merminin sekerek yüzüne gelmesi sonucu yaralanmıştı. 88 yaşındaki Musa Can, bir ayın sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA Yaşam
Elazığ’da yerden seken mermi canından etti: Yaşlı adam 1 aylık yaşam savaşını kaybetti!

Acı olay, 29 Eylül günü Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle karşı tarafa ateş açtı. Diğer tarafın da ateş açarak karşılık vermesi sonucu toplam 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri ise olayla ilgisi olmayan ve çay ocağında oturan 88 yaşındaki Musa Can oldu. Seken mermilerden birinin yüzüne gelmesi sonucu Can ağır yaralandı.

33 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Elazığ'a sevk edildi. Musa Can, tedavi gördüğü hastanede 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adamın, otopsi işlemlerinin ardından Palu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da yerden seken mermi canından etti: Yaşlı adam 1 aylık yaşam savaşını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz