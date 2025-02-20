Elazığ’daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kaza, protokol yolunda meydana geldi. Havva Çakmak idaresindeki otomobil, Zeki Burak Doğan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır yaralılardan Büşra Çinkılıç'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken 29 yaşındaki Büşra Çinkılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çinkılıç'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.