Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'ın Palu ilçesinde 4’lük depremler neyin habercisi? Deprem uzmanı yorumladı!
Giriş Tarihi: 20.2.2023 14:01 Son Güncelleme: 20.2.2023 14:35

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4’lük depremler neyin habercisi? Deprem uzmanı yorumladı!

Kahramanmaraş’ın merkez üssü olan depremlerin etkileri sürerken, Elazığ’ın Palu ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla 4’lük beş deprem meydana geldi. Bu 4’lük depremler ‘Büyük bir depremin habercisi mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Elazığ’da yaşanan depremler sonrası Palu depremlerini sosyal medyadan yorumladı! İşte Naci Görür’ün cevabı…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Elazığ’ın Palu ilçesinde 4’lük depremler neyin habercisi? Deprem uzmanı yorumladı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki depremden dokuz saat sonra Ekinözü ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki ikinci bir deprem meydana geldikten sonra artçı depremler sürüyor.

ELAZIĞ'IN PALU İLÇESİNDE 4'LÜK BEŞ DEPREM

Depremlerin etkileri sürerken, Elazığ'ın Palu ilçesinde de gece saatlerinden itibaren beş deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verileri göre; saat 03.37'de 4,7 büyüklüğünde, 03.39'da 4,6 büyüklüğünde ve saat 04.07'de 4,5 büyüklüğünde depremler oldu. Ardından iki deprem daha meydana geldi. Elazığ'ın Palu ilçesindeki bu depremler ise saat 05.29'da 4,3 büyüklüğünde, 06.45'de 4.5 büyüklüğündeydi.

DEPREM UZMANI PALU DEPREMLERİNİ YORUMLADI

Palu'daki bu depremlerin ardından 4'lük depremler 'Büyük bir depremin habercisi mi?' sorusunu akıllara getirdi. Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Elazığ'da yaşanan depremler sonrası oluşan soru işaretlerine sosyal medyadan cevap verdi. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Palu civarında 4'lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkili faylar yüklendi" dedi.

"ELAZIĞ'DA BÜYÜK DEPREMLER BEKLEMİYORUM"

Görür sözlerine şöyle devam etti: "Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ'ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ'ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."

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Elazığ'ın Palu ilçesinde 4’lük depremler neyin habercisi? Deprem uzmanı yorumladı!
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