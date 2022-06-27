Elazığlı Ayşe, Türkiye’de 2’inci dünyada 13’üncü vaka olarak kayıtlara geçti

Elazığ'da ailesiyle yaşayan Ayşe Tuncel, yaklaşık 3 yıl önce burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanedeki ilk muayenede Ayşe'nin burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğu tespit edildi. Ayşe'nin bu süre zarfında burnundaki delik 4.5 santimetre büyüklüğüne ulaştı. Elazığ ve Ankara'da yapılan detaylı tetkikler sonucunda genç kıza IgG4 teşhisi konuldu. İlk ameliyatını hayırseverlerin desteğiyle olan Tuncel'in sağlığına kavuşabilmesi için ikinci bir ameliyat olması gerektiği belirtildi. Gözüne rahat uyku girmediğini belirten Tuncel, "Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum. Burun kanaması sorunu ile gittiğim doktor, burnumda delik olduğunu söyledi. Ardından burnumdaki delik gitgide büyümeye başladı. Birinci ameliyatımı oldum, yüzde 50 oranla tutmadı. İkinci bir ameliyat olmak zorundayım. Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum. Biranda nefesim kesiliyor, uykudan ağzım dilim kuruyarak uyanıyorum. Bu yüzden de ameliyatımı olup kurtulmak istiyorum" dedi.

AİLE İKİNCİ BİR AMELİYAT İÇİN DESTEK İSTEDİLER

Kızının ikinci bir ameliyat olması gerektiğini aktaran baba Seyfettin Tuncel, "Bundan 3 yıl önce Ayşe'nin burun kanaması nedeniyle doktora gittik. Hastanede burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğunu söylediler. Bu delik 3 sene zarfında büyüyerek 4.5 santimetreye kadar geldi. Biz üç yıldır Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördük. En son İstanbul'dan duyarlı bir iş insanı Ayşe'nin ameliyat masraflarını karşıladı ve birinci ameliyatını oldu. Şimdi Ayşe'nin ikinci ameliyatını olması lazım. Şu an Ayşe'nin hastalığı dünyada 13 kişide, Türkiye'de 2 kişide bulunan bir hastalık. Kızımın ameliyatını olmazsa aynı zamanda burnundaki ülser iç organlarına atabilir. Bu da akciğer ve karaciğer kanserine kadar gidebilir. Ben de bu yüzden biran önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımla birlikte mücadele veren arkadaş rahmetli oldu. Kızımın tedavisi ise sürüyor" ifadelerini kullandı.

İMMÜNGLOBÜLİN G4 (IGG4) NEDİR

İmmünglobülin G4 (IgG4) ilişkili hastalık (IgG4-İH), çeşitli organ sistemlerini etkileyen, tipik patolojik bulgular ve artmış IgG4 düzeyleri ile seyreden sistemik bir hastalıktır. Geçmişte organa sınırlı farklı hastalıklar olduğu zannedilen bir grup hastalığı kapsamaktadır. Son yıllarda Japon araştırıcıların önderliğinde farklı organ tutulumlarını birleştiren "IgG4 ilişkili hastalık" şeklinde yeni bir adlandırma yapılmış ve her bir tutulum için isimlendirme ve tanı kriterleri belirlenmiştir. Tipik histopatolojik bulgular IgG4+ plazma hücre infiltrasyonu, storiform fibrozis ve obliteratif flebittir. Hastalığın doğal seyri, IgG4'ün patojenik rolü ve bir biyolojik belirteç olarak kullanımı da dahil olmak üzere hastalığın patofizyolojisi tartışmalıdır. Artmış otoreaktif IgG4 antikorları görülse de bunların patogenezde direkt rolü olduğu gösterilememiştir. Glukokortikoidler birincil tedavi seçeneğini oluşturmaktadırlar ve yanıt genel olarak iyidir. Glukokortikoid tedavi ile sıklıkla serum IgG4 düzeylerinde ve dokudaki IgG4+ plazma hücrelerinde azalma görülür. Steroide dirençli ya da doz azaltımına dirençli olgularda azatiyoprin ya da mikofenolat mofetil gibi immünsupresif tedavi gündeme gelebilir. Tekrarlayan ya da refrakter hastalığı olan olgularda rituksimab ya da bortezomib tedavileri de önerilmektedir.