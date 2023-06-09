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Giriş Tarihi: 9.6.2023 10:12 Son Güncelleme: 9.6.2023 10:20

Elazığlı öğretmen Türkiye'de ilk kez beyaz çilek yetiştirdi

Elazığ'da yaşayan 39 yaşındaki öğretmen Talha Tanyıldızı, Güney Amerika'da yetişen beyaz çileği Türkiye'de ilk kez Elazığ’da yetiştirmeyi başardı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığlı öğretmen Türkiye’de ilk kez beyaz çilek yetiştirdi

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası öğretmen Talha Tanyıldızı, Harput bölgesindeki Gökçebağlar köyünde bulunan arazilerini hobi bahçesine çevirmeye karar verdi. 6 dönümlük hobi bahçesinde 2 yıl önce Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini yetiştiren Tanyıldızı, bu sefer beyaz çilek tohumunu deneme amaçlı ekti. Tanyıldızı, Güney Amerika'da yetişen beyaz çileği Türkiye'de ilk kez Elazığ'da yetiştirmeyi başardı. Mide ve bağırsak sistemi ile diş ve ağız yaralarına faydalı olan beyaz çileğin tadı ise ananas, armut ve kayısının karışımından oluşuyor. Şimdiye kadar 30 çeşit farklı meyve yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi yeni meyveler keşfedip çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturmak.

Talha Tanyıldızı, konuşmasında şunları söyledi: "Üyesi olduğum Harput Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin yönetim kurulu yaptığımız toplantılarda köylerimize ek gelir sağlayacak yeni ürünler neler olabilir diye düşüncelere girdik. Bu Pineberry denilen beyaz çileği internette görmüştük. Fidesini tedarik ettikten sonra ekimini sağladık. Üzerinden bir yıl süre geçti ve Harput bölgesinde bu meyvenin ciddi şekilde verim verdiğini tespit edebildik.

Hali hazırda mevcutta Elazığ'da Gezin çileğinden sonra buna bir kardeş olan beyaz çileği de topluma kazandırma amacımız var. İnşallah köylülerimize Harput bölgesinde, Elazığ bölgesinin değerli çiftçilerine yeni bir gelir kapısı oluşturabiliriz. Bu Güney Amerika'da yetişen bir çilek, son zamanlarda son yedi yılda falan Hollanda'da da kültürlemişler ve yetiştirebilmişler. Türkiye'de ve Elazığımızda da yetiştirdik, bunun gururunu yaşıyoruz. Bunu bir yıl önce 3 fidan olarak ektim, şu anda 100 fidanın üzerine çıktı. Hızlı çoğalıyor, verimi yüksek. Tadı, aroması, kokusu müthiş derecede baskın. Mide ve bağırsak sistemine iyi geldiği, ağız kokusuna diş ve ağız yaralarına faydası olduğunu yaptığımız araştırmalar sonucunda öğrendik."

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Elazığlı öğretmen Türkiye'de ilk kez beyaz çilek yetiştirdi
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