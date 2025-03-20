Elazığlı vatandaş Gazze’ye destek için evini bağışladı

Elazığlı gurbetçi Osman Düzgün, memleketi Kovancılar ilçesindeki evini sattı. Satıştan elde ettiği geliri ise bir yakını aracılığıyla Gazze'deki mazlumlara destek için Yetimler Vakfı Temsilciliğine bağışladı.

Yetimler Vakfı Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, açıklamasında şunları söyledi,"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram hayırsever kardeşlerimizi harekete geçirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Osman Düzgün kardeşimiz Gazze'ye destek amacıyla Kovancılar ilçesindeki tek dairesini satarak vakfımıza teslim etmiştir. Bu anlamlı bağışı bize ulaştıran kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu tür bağışlar Gazze'deki kardeşlerimize umut olsun ve zulmün son buluşuna vesile olsun diyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun."