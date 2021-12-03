Haberler Yaşam Haberleri Elbistan ağız ve diş sağlığı merkezi ve koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:32

Elbistan ağız ve diş sağlığı merkezi ve koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Elbistan ağız ve diş sağlığı merkezi ve koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı

Elbistan ilçesinde yapımı tamamlanan ağız ve diş sağlığı merkezi ile Elbistan devlet hastanesi koroner anjiyografi ünitesi düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

Açılış törenine, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlayan programda, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, açılış konuşmaları yaparak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Elbistan ilçemiz halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.



Vali Coşkun ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde son yıllarda sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda yapılmış olan yatırımlarla Türkiye, sağlık altyapısı bakımımdan dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Elbistan ağız ve diş sağlığı merkezi ve anjiyografi ünitesi Elbistan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek inşallah. Bu güzel hizmetlerin Elbistan'a kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ise "Şehir merkezimizde olduğu gibi ilçelerimize de eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alanda hizmetleri sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. İyileştirilmesi gereken konularda gayretli çalışmalarımız devam ediyor. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Elbistan ağız ve diş sağlığı merkezi ile elbistan devlet hastanesi koroner anjiyografi ünitesinin ilçemiz halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini kestikten sonra ağız ve diş sağlığı merkezini gezerek verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Elbistan ağız ve diş sağlığı merkezi ve koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA