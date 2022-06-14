Elbistan Nerede? Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden biri olan Elbistan konum olarak önemli bir alana sahiptir. Bu açıdan Elbistan nerede sorusu birçok kişinin yanıtı merak ettiği konulardandır. Elbistan denizden yaklaşık olarak 1150 metre yüksekliktedir. Çok eski tarihi bulunan ilçe, 2547 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Elbistan nereye bağlı, nerenin ilçesi ve nasıl gidilir sorularının yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Elbistan Nerede?

Elbistan İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin tam kesiştiği bir alanda bulunuyor. Yaklaşık olarak 2547 kilometrekarelik bir yüzölçümü vardır. Elbistan'ın sınırları Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü olan Yukarı Fırat Bölümü'de bulunur. İlçenin doğusunda Malatya şehri yer alıyor. Kuzeyinde ise Darende ve Gürün ilçeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda güney tarafında da Ekinözü ve Nurhak ilçeleri ile çevrilidir.

Elbistan Nereye Bağlı?

Elbistan ilçesi Akdeniz Bölgesi'nin şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir. Son yapılan sayımlara göre 142.778 civarında bir nüfusu bulunuyor. Türkiye'nin büyük ilçeleri arasında yer alır. Aynı zamanda Maraş il merkezine yaklaşık olarak 158 km mesafede yer alıyor. Çevresindeki yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları ise şu şekilde sıralanabilir:

Sivas şehrinin merkezine 232 km mesafede

Adıyaman merkezine 160 km mesafede

Malatya şehir merkezine 120 km mesafede

Adana şehir merkezine 280 km mesafede

Kayseri şehir merkezine 216 km mesafede

Yer alıyor. Son derece güzel ilçeler arasında yer alan Elbistan birçok konuda gelişme gösteren yerler arasındadır.

Elbistan Nerenin İlçesi?

Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi'nin önemli şehirleri arasındadır. Birçok ilçesi bulunan şehirde özellikle öne çıkan ilçelerden bahsetmek mümkündür. Bu ilçeler arasında Elbistan en önemlileri arasında yer alır. Hem tarihi hem de ekonomik açıdan Elbistan ilçesinin önemli bir yeri vardır. Konum olarak bir geçiş güzergahında olması da ilçenin en önemli özelliklerinden biridir. Çünkü üç büyük bölgenin kesişme noktasında yer almaktadır.

Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi ve Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçe olan Elbistan farklı şekillerde ulaşılabilen ilçelerdendir. İlçeyi ziyaret etmek istiyorsanız birçok şehrin karayolu üzerinden araba ve otobüs ile ulaşabilmek mümkündür. Birçok şehirden kalkan şehirlerarası otobüsler Elbistan'a da uğruyor. Bunun yanında hava ve demiryoluyla da ulaşmak mümkün olabiliyor. Havayolu ulaşımında genel olarak aktarmalı bir seyahat yapmanız gerekiyor. Karayolundan ulaşım için şu yolları deneyebilirsiniz:

Malatya üzerinden; Kayseri Malatya Yolu/ D300/ D850 ve Elbistan Malatya Yolu üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

Elazığ Üzerinden D300 karayolu kullanılabilir.

Sivas üzerinden Malatya Sivas Yolu kullanılabilir.

Bu ulaşım şekillerini özel aracı olanlar rahatlıkla tercih edebilirler.