Haberler Yaşam Haberleri Elbistan Nerede? Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 17:35 Son Güncelleme: 14.6.2022 17:35

Elbistan Nerede? Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?

Elbistan Nerede? Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?

Elbistan farklı nedenlerle ziyaret edilen yüksek dağlarla çevrili bir ilçedir. Bu bakımdan Elbistan nerede sorusu oldukça araştırılan bir konudur. Farklı bölgelerin tam kesişme noktasında bulunan ilçe nüfus bakımı açısından da kalabalık denilebilecek yerler arasındadır. Birçok kişinin merak ettiği yerlerdendir. Elbistan nereye bağlı, nerenin ilçesi ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden biri olan Elbistan konum olarak önemli bir alana sahiptir. Bu açıdan Elbistan nerede sorusu birçok kişinin yanıtı merak ettiği konulardandır. Elbistan denizden yaklaşık olarak 1150 metre yüksekliktedir. Çok eski tarihi bulunan ilçe, 2547 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Elbistan nereye bağlı, nerenin ilçesi ve nasıl gidilir sorularının yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Elbistan Nerede?

Elbistan İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin tam kesiştiği bir alanda bulunuyor. Yaklaşık olarak 2547 kilometrekarelik bir yüzölçümü vardır. Elbistan'ın sınırları Doğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü olan Yukarı Fırat Bölümü'de bulunur. İlçenin doğusunda Malatya şehri yer alıyor. Kuzeyinde ise Darende ve Gürün ilçeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda güney tarafında da Ekinözü ve Nurhak ilçeleri ile çevrilidir.

Elbistan Nereye Bağlı?

Elbistan ilçesi Akdeniz Bölgesi'nin şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir. Son yapılan sayımlara göre 142.778 civarında bir nüfusu bulunuyor. Türkiye'nin büyük ilçeleri arasında yer alır. Aynı zamanda Maraş il merkezine yaklaşık olarak 158 km mesafede yer alıyor. Çevresindeki yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Sivas şehrinin merkezine 232 km mesafede
  • Adıyaman merkezine 160 km mesafede
  • Malatya şehir merkezine 120 km mesafede
  • Adana şehir merkezine 280 km mesafede
  • Kayseri şehir merkezine 216 km mesafede

Yer alıyor. Son derece güzel ilçeler arasında yer alan Elbistan birçok konuda gelişme gösteren yerler arasındadır.

Elbistan Nerenin İlçesi?

Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi'nin önemli şehirleri arasındadır. Birçok ilçesi bulunan şehirde özellikle öne çıkan ilçelerden bahsetmek mümkündür. Bu ilçeler arasında Elbistan en önemlileri arasında yer alır. Hem tarihi hem de ekonomik açıdan Elbistan ilçesinin önemli bir yeri vardır. Konum olarak bir geçiş güzergahında olması da ilçenin en önemli özelliklerinden biridir. Çünkü üç büyük bölgenin kesişme noktasında yer almaktadır.

Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi ve Nasıl Gidilir?

Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçe olan Elbistan farklı şekillerde ulaşılabilen ilçelerdendir. İlçeyi ziyaret etmek istiyorsanız birçok şehrin karayolu üzerinden araba ve otobüs ile ulaşabilmek mümkündür. Birçok şehirden kalkan şehirlerarası otobüsler Elbistan'a da uğruyor. Bunun yanında hava ve demiryoluyla da ulaşmak mümkün olabiliyor. Havayolu ulaşımında genel olarak aktarmalı bir seyahat yapmanız gerekiyor. Karayolundan ulaşım için şu yolları deneyebilirsiniz:

  • Malatya üzerinden; Kayseri Malatya Yolu/ D300/ D850 ve Elbistan Malatya Yolu üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.
  • Elazığ Üzerinden D300 karayolu kullanılabilir.
  • Sivas üzerinden Malatya Sivas Yolu kullanılabilir.

Bu ulaşım şekillerini özel aracı olanlar rahatlıkla tercih edebilirler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan enflasyon farkı ve Temmuz zammı mesajı: Alım gücünü artıracak adımlar geliyor!
SON DAKİKA: Ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
Asgari ücret son dakika açıklaması Bakan Vedat Bilgin'den geldi! Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak 2022, temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz en düşük emekli zammı ne kadar, kaç lira olacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
ARKADAŞINA GÖNDER
Elbistan Nerede? Elbistan Nereye Bağlı, Nerenin İlçesi Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA