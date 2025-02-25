Elbistan Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Elbistan Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Elbistan Otogarı şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. İlçenin merkezi bölgelerine uzaklığı sadece birkaç kilometre olup, yürüyerek bile ulaşılabilecek mesafededir. Bu nedenle, otogardan ilçe merkezine gitmek isteyenler için bir ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Elbistan otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı dediğimizde yolcular için sağladığı konfor ve ulaşım kolaylığı sayesinde, Elbistan Otogarı bölgenin en işlek noktalarından biri olarak öne çıktığını görürüz.

Elbistan Otogar Nerede?

Elbistan Otogarı, ilçenin merkezi konumlarından birinde yer almaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın bir bölgede konumlanmış olan otogar, Elbistan'a gelen ve ilçeden diğer illere gitmek isteyen yolculara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Adresi: Orhangazi, Eldelek Cd. No:10, 46300 Elbistan/Kahramanmaraş

Yol Tarifi ile Elbistan Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Elbistan Otogarı'na ulaşım oldukça kolaydır. Yolculuk seçeneklerini şu şekilde sıralayabiliriz: