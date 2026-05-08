Elbistan’da 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası ölü bulundu

Elbistan ilçesinde devlet hastanesi yakınlarında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamza Ali Türkan'ın ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. JAK Timi, AFAD ekipleri ve gönüllüler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kırsal alanlar ve su kenarları titizlikle tarandı.

CANSIZ BEDENİ SU YÜZEYİNDE BULUNDU

Günlerdir süren çalışmalar sonucunda Hamza Ali Türkan'ın cansız bedenine su yüzeyinde ulaşıldı. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan ilk incelemenin ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, Türkan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini bildirirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.