Elektriği kestiler Kozlu susuz kaldı

Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yaklaşık 2 aylık elektrik borcunu ödeyemediği için, BEDAŞ 42 bin nüfuslu ilçeye su basan Değirmenağzı İçme Suyu Tesisi'nin elektriğini kesti. Tek pompayla ilçenin bir kısmına su verildi. 45 bin nüfuslu ilçenin yüzde 70'lik kısmı ise susuz kaldı. İlçenin yüzde 70'inin su alamayacağını açıklayan Kozlu Belediyesi Su İşleri Müdürü Mustafa Baykan, "Hastane bölgesine su veremeyeceğiz. Güney Mahallesi, Kılıç Mahallesi Askeri Tepe bölgemiz ve Taşbaca mahallemiz su alamayacak. Geri kalan bölgeler jeneratör sayesinde çalışan pompayla su almaya devam edecek" dedi.Ancak görüşmelerden sonra ilçeye tekrar elektrik verildi. 10 saatten fazla ilçeye elektrik kesintisi nedeniyle su verilemediği için tepki gösteren Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş "Başkent AŞ. 3 milyonluk borç için enerji dahi su pompalarının elektriğini kesti. Her şey para değildir. Borcumuzu ödeyeceğiz. Sağlık var hastaneler var. Mesele para meselesiyse zaten çözülecek. BAŞKENT Elektrik bunu kasıtlı yaptı. Yoksa 2 aylık borç için elektrik kesilmez. İnsanların sağlığı önemli. 3 milyonluk borç Kozlu Belediyesi için önemli bir borç değil. Bundan evvelde 4 milyon borç vardı onu da kredi çektik ödedik. 3 milyon kredi çekilir ödenir" dedi. AK Partili Kozlu İlçe Belediyesinin elektriklerinin kesilmesinin ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı da açıklama yaparak, Başkan Bektaş'a destek verdi.Bu arada belediye ekipleri elektrik şirketinin kapısının önünü kazdı. İl müdürlüğü binasının girişinde bir metre derinliğinde ve dört metre genişliğinde kazı yapıldı. Firma çalışanları binaya girişçıkış yaparken zorlandı. Bir süre sonra kazılan alan kapatıldı.