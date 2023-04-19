Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar - Kiracı Elektrik Aboneliği İçin Gereken Belgeler Neler?

Elektrik abonesi olmak isteyenlerin elektrik aboneliği için gerekli evraklar konusunda da bilgi sahibi olması gerekir. Kiracı elektrik aboneliği için gereken evraklar tam olmadan aboneliğin başlaması da mümkün değildir. Söz konusu işlemin daha pratik yapılması için e-devlet imkânlarından yararlanan şirketler de vardır. E-devlet elektrik aboneliği başvurusu için ne gerekiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Elektrik aboneliği için abonelik işleminin yapılacağı yerleşim yerindeki elektrik dağıtım bürosuna müracaat etmeniz gerekir. Bu kuruma müracaat eden yeni aboneden bellim evraklar istenir. Söz konusu evrakların başında kira kontratı gelir. Kira kontratı, ev sahibi ile kiracı arasında yapılan bir sözleşmedir. Elektrik dağıtım şirketinin kiracıdan isteyeceği evraklardan biri de DASK sigorta poliçesidir. DASK yaptırmayan meskenlerde elektrik devri yapılmaz.

E-Devlet Elektrik Aboneliği Başvurusu İçin Ne Gerekiyor?

Elektrik abonelik başvurusu için e-devletten istifade eden dağıtım şirketleri de vardır. Ülkemizde her şehrin elektrik dağıtımında bu sistem kullanılmaz. Bu nedenle elektrik abonesi olmak için e-devlet üzerinden ilgili sorgulamayı yapabilirsiniz. E-devlet arama motoruna "elektrik aboneliği başvurusu" yazdığınızda, elektrik dağıtım şirketlerinin listesi karşınıza çıkacaktır. İlgili il ve ilçe merkezi bu listede yer alıyorsa elektrik abonelik başvurusunu bu ekrandan yapabilirsiniz. Aksi durumda elektrik abonelik başvurusunu ilgili elektrik dağıtım şirketi bürosundan yapmanız gerekir. Başvurunuzun alınmasını müteakip genellikle 24 saat içinde elektriğiniz açılacaktır.