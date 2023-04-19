Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar? Elektrik Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Başvurulur ?

Elektrik abonelik ücreti ne kadar araştırması için ilgili elektrik dağıtım şirketinden bilgi alabilirsiniz. Bunun yanında elektrik abonelik ücreti 2023 yılı değerleri için internetten de yararlanabilirsiniz. Elektrik abonelik başvurusu nasıl yapılır konusu kadar bu iş için gerekli evraklar ve abonelik açtırma yeri de merak edilenler arasındadır. Elektrik aboneliği açtırma nereden yapılır ve elektrik aboneliği için gerekli evraklar sorularının cevapları yazımızın devamında.

Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Elektrik aboneliği için ilgili yerleşim yerindeki elektrik dağıtım şirketine müracaat edilmesi gerekir. Başvuru esnasında abone olmak isteyen kişiden kira kontratı ve DASK sigorta poliçesi istenir. İstenen evrakların tam olarak ilgili birime iletilmesini müteakip elektrik abonelik ücreti, abone sahibinin faturasına yansıtılır.

Elektrik abonelik ücreti EPDK tarafından belirlenir. Bu ücret de her yıl için ilgili kurum tarafından güncellenmektedir. 2023 yılı için belirlenen abonelik ücreti KW başına 128,9 TL'dir. Bu ücret baz alındığında ortalama bir mesken için yeni abone olacak kişiden 644,5 TL abonelik ücreti talep edilecektir. Bu ücret faturalara taksit taksit de yansıtılabilir.

Elektrik Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik abonelik başvurusu için elektrik dağıtımı ile görevli kuruma müracaat etmeniz gerekir. Evrakların tam olarak verilmesini müteakip genellikle aynı gün içinde elektrik açılacaktır. Aboneliğin sonlandırılması esnasında da aynı kuruma müracaat edilir. Yatırılan abonelik ücreti, aboneliğin iptal edilmesini müteakip aboneye iade edilecektir.