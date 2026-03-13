Haberler Yaşam Haberleri Elektrik akıma kapılan adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.03.2026 15:02

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen feci olayda, elektrik arızasına müdahale etmek isteyen Hamut Y. (33) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hamut Y. (33) mahallede arızayı gidermek amacıyla çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Hamut Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hamut Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamut Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

