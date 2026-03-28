Elektrik akımı can aldı

Giriş Tarihi: 28.03.2026 14:55

Kahramanmaraş’ta inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının tellerine temas eden işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Muhammet Özer
  • ABONE OL

Elbistan ilçesine bağlı Taşburun Mahallesi'nde yapımı süren konut inşaatında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilmeyen bir işçi, beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz