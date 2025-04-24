Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti

Olay, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak meydana geldi. Evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen küçük kız elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen Cennet Üstün de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtarılamadı. Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.