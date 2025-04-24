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Giriş Tarihi: 24.4.2025 09:41 Son Güncelleme: 24.4.2025 09:43

Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti

Osmaniye'de elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Özlem Üstün ile onu kurtarmak isteyen annesi Cennet Üstün (37) yaşamını yitirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN

Olay, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak meydana geldi. Evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen küçük kız elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen Cennet Üstün de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtarılamadı. Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.

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Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti
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