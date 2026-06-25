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Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:26

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir alışveriş merkezinde elektrik tesisatını kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapılarak merdivenden düşen 47 yaşındaki Volkan Tanta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI Yaşam
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!
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Olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

ELEKTRİK TESİSATINI KONTROL EDERKEN AKIMA KAPILDI

Alınan bilgilere göre, AVM girişindeki elektrik tesisatında kontrol yapmak üzere merdivene çıkan 47 yaşındaki Volkan Tanta, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılması sonucu dengesini kaybeden Tanta, merdivenden düştü.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Volkan Tanta'ya ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanta, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAPANCA

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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!
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