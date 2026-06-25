Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!





HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Volkan Tanta'ya ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanta, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör