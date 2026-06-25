Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti!

Olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
ELEKTRİK TESİSATINI KONTROL EDERKEN AKIMA KAPILDI
Alınan bilgilere göre, AVM girişindeki elektrik tesisatında kontrol yapmak üzere merdivene çıkan 47 yaşındaki Volkan Tanta, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılması sonucu dengesini kaybeden Tanta, merdivenden düştü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Volkan Tanta'ya ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanta, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.