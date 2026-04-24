Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Olay, Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerindeki inşaat alanında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu Zekeriya Muhammed Musto (26), çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahlenin ardından genç işçi ambulansla Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

