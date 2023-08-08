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Giriş Tarihi: 8.8.2023 11:13 Son Güncelleme: 8.8.2023 11:18

Elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine çıkan elektrik işçisi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkarabahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, direkten kopan kabloyu onarmak için direğe çıkan elektrik işçisi Mustafa Dedeoğlu, elektrik akımına kapıldı. Direkte asılı kalan talihsiz işçiyi gören çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Enerjinin kesilmesi sonrasında Mustafa Dedeoğlu, asılı kaldığı direkten indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti
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