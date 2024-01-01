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Giriş Tarihi: 1.1.2024 18:23 Son Güncelleme: 1.1.2024 18:41

Elektrik panosuna çarpan motosikletli üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz’da motosikleti ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak ağır yaralanan İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Elektrik panosuna çarpan motosikletli üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yılın ilk sabahı 03.00 sıralarında meydana gelen kaza Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Emeç'in kullandığı 34 FOH 503 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

İTÜ'DE SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Kazada ağır yaralanan İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencimiz Oğuzhan Emeç trafik kazası sonucu vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Elektrik panosuna çarpan motosikletli üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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