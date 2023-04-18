Haberler Yaşam Haberleri Elektrik Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar? Kiracı Elektrik Abonelik Devri Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:30 Son Güncelleme: 18.4.2023 10:30

Elektrik Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar? Kiracı Elektrik Abonelik Devri Nasıl Yapılır?

Elektrik üstüne alma ücreti ne kadar 2023 yılı için güncellenmiş ve yeni aboneler bu ücreti merak etmeye başlamıştır. Söz konusu ücret her yıl enflasyon seviyesine göre güncellenir. Elektrik aboneliği üstüne alma işlemi de ev sahibi ve kiracıların en az bir kez ihtiyaç duyduğu bir faaliyettir. Abonelik devri de zaman zaman gündeme gelir. Elektrik abonelik devri nasıl yapılır sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Elektrik Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar? Kiracı Elektrik Abonelik Devri Nasıl Yapılır?

Elektrik üstüne alma ücreti ne kadar 2023 yılı değerlerine bakılarak buna göre elektrik dağıtım şirketine müracaat etmeniz gerekir. Söz konusu ücretin yatırılacağı birim her şehir merkezinde farklı bir kurum olabilir. Elektrik aboneliği üstüne alma başvurusu şeklinde yapılan bu işlem ile yeni abonelik yapılabileceği gibi abonelik devri de yapılabilir. Elektrik abonelik devri nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Elektrik Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar 2023

Elektrik abonesi olmak için ilgili yerleşim yerindeki elektrik dağıtım şirketine müracaat etmeniz gerekir. Bu müracaat esnasında sizden bir kısım evraklar istenecektir. İstenen evrakların başında tapu ya da kira sözleşmesi gelir. Ayrıca DASK sigorta poliçesi numarası ve elektrik sayaç numarası da istenecekler arasındadır.

İlgili evraklar dağıtım şirketine ibraz edildikten sonra abone olmak isteyen kişiden abonelik depozito ücretini yatırması istenir. Bu ücret her yıl güncellenmektedir. 2023 yılı için elektrik abonesi depozito ücreti 644.5 TL olarak belirlenmiştir.

Elektrik Aboneliği Üstüne Alma

Elektrik aboneliğini üstünüze aldıktan sonra ilgili sayaca bağlı olan elektrik faturası sizin üzerinize gelecektir. Elektrik depozito ücreti faturaya dâhil edilerek aboneden alınır. Bu ücret ilk faturada gelebileceği gibi taksitli şekilde, birkaç faturada da ödenebilir. Abonelik iptali için de aynı yöntem uygulanır. Abonelik iptal edildiğinde ilk etapta yatırılan depozito ücreti geri alınacaktır.

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Elektrik Üstüne Alma Ücreti Ne Kadar? Kiracı Elektrik Abonelik Devri Nasıl Yapılır?
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