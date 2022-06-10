Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İSTANBUL GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Elektrik kesintisini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDEŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

10 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARAVUTKÖY

NO: 23480803

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ sk / YENİKÖY mah AKDAMLA, BEYAZ LALE, FIRINCI CEMAL, GÜMÜŞ, HİDAYET, KIRMIZI LALE, NAZİK, NEŞE, ORKİDE, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, RÜZGARLI, SARI LALE, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480805

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah ALTIN, CENNET, GEÇİT, SUR, TERKOS-KARABURUN sk bölgelerinde 10/06/2022 13:00:00 - 10/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23491434

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASKI, PINAR, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23449052

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT, MEKTEP sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23491445

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, KAPLICA, ORMANLI, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 10/06/2022 13:00:00 - 10/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23465503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 10/06/2022 00:01:00 - 10/06/2022 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23465742

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 335., 337., 338. sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23491511

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞGİL, FATİH, KARABEKİR, SÜKÜNET, TÜRKMEN, ÇİÇEK 1, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah DİKMEN, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, MANAVGAT, SERİK, İBRAHİMPAŞA sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23480909 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23480912

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 10/06/2022 09:00:00 - 10/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23475734

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATA, MEHMETÇİK 1, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ sk / SOĞANLI mah KAMER sk bölgelerinde 10/06/2022 11:00:00 - 10/06/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23491556

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜL 2, KARABEKİR, YILDIRIM BEYAZIT, İMREN, ŞAHİN 2 sk / ZAFER mah BAHAR, BAHARİSTAN, CAMİ, CEVAHİR, GÖKTEPE, GÖRGÜLÜ 1, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, KONUK, SERDAR 1, TEPE, UYSAL, VADİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇATAK, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah CAN sk bölgelerinde 10/06/2022 14:00:00 - 10/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.