Elektrikli Araba Ne Kadar Yakar? Elektrikli Araç 100 KM’de Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli araba ilk üretildiği andan bu yana ilgi çekmeyi başaran bir arabadır. Ek olarak teknolojinin araba üzerinde olumlu şekilde sonuç bulmuş halidir. Elektrikli araba enerji tüketimi en aza indirilince uzun yolculukları yapmak mümkün hale gelmiştir. Bu yolculuk sırasında aracın ne kadar sessiz olduğu anlaşılacaktır. Elektrikli arabanın en bariz özelliklerinden biri de zaten sessiz olmasıdır. Elektrikli araba ne kadar yakar, 100 km'de ne kadar elektrik harcar arabanın toplam kilometre kapasitesini hesaplamanın yoludur.

Elektrikli Araba Ne Kadar Yakar?

Günümüzde bir şeylerin elektrik ile çalışıyor olması işleri daha da kolaylaştırmıştır. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek elektrikli arabalardır. Elektrikli arabalar üretildiği tarihten bu yana ilgi çeken araçlardır. Bunun yanı sıra en çok tercih edilen araçlar listesine girmeyi de başarmıştır. Motorlu araçlarda nasıl ki benzim ve km orantısı hesaplanıyor ise elektrikli araçlarda da harcanan elektrik ve km orantısı hesaplanmaktadır. Bunun sonucunda ortaya elektrikli araba ne kadar yakar sorusu çıkmaktadır.

Elektrikli Araba

Elektrikli arabaların geçmişi çok uzak değildir. Teknolojin ilerlemesi arabalar üzerinde de olumlu sonuçların oluşmasını sağlamıştır. Arabaların elektrikli hali kullanıcılara sessiz sürüş deneyimi sağlamaktadır. Bu sayede motorlu araçlarda duyduğunuz motor sesini duymazsınız. Aynı zamanda elektrikli arabalar doğanın seveceği arabalardır. Gaz olmadığı için doğaya salınan zararlı gaz da olmayacaktır.

Motorlu araçlar bozulduğunda bazen tamiratı aşırı maliyetli olabilmektedir. Elektrikli arabalar da böyle bir problem yoktur. Dolayısıyla elektrikli arabalar bu konuda daha az maliyetlidir. Maliyetinin az olduğu diğer bir nokta da yakıt konusudur. Elektrikli araçların yakıtı elektriktir. Bu sebeple de yakıt maaliyeti çok değildir.

Elektrikli Araba Enerji Tüketimi

Elektrikli arabanın tükettiği enerji aracın hareketini sağlamaktadır. Gücünü, yakıtını elektrikten aldığı için enerji tüketimin nasıl olduğu da odaklanılması gereken konu haline dönüşmüştür. Elektrikli arabaların enerji tüketimi git gide en aza düşürülmüştür. Yani enerji tüketimi azalmış ama km daha fazla olmuştur. Genel olarak elektrikli arabaların enerji tüketimi 100 km'de 18 kWh şeklindedir.

Elektrikli Araba Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli arabanın bir deposu uzun yolculuk yapmanıza imkân sağlayacak şekildedir. Bir depo dolusu elektrik ile yaklaşık olarak 5 saat yolculuk yapmak mümkündür. Bu da neredeyse 500 km'ye eş değerdir. Bu km yapılırken arabanın kaç kW kapasitesi olduğu da önemlidir. 500 km gidebilen bir elektrikli araba yaklaşık 79 kW kapasitesine sahiptir.

Elektrikli Araba 100 Km'de Ne Kadar Harcar?

Elektrikli arabanın 100 km'de ne kadar elektrik harcadığı aracın çok fazla tercih edilmesi ile araştırılmaya başlanmıştır. Elektrikli arabaların 100 km'de ne kadar harcadığı oranını hesaplamak oldukça kolaydır. Doğrudan cevabı verecek olursak elektrikli araba 100 km'de yaklaşık olarak 17,5 kWh elektrik tüketir.