Elektrikli aracın bataryası soğutulmak isterken patladı

27.02.2026 21:30

İstanbul Sarıyer’de tamircide bulunan elektrikli araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar tarafından soğutulmak üzere araçtan dışarı çıkartılan batarya aniden patladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi Abacı Yokuşu Sokak'taki tamircide meydana geldi. Tamir için serviste bulunan elektrikli araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Çalışanlar elektrikli aracın bataryasını sökerek dışarıya çıkardı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Ekipler tarafından kontrol edilen batarya aniden patladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı olayda patlama anı cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise bataryaya su sıkarak müdahale etti.

