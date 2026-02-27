Elektrikli aracın bataryası soğutulmak isterken patladı

Olay, saat 12.30 sıralarında Huzur Mahallesi Abacı Yokuşu Sokak'taki tamircide meydana geldi. Tamir için serviste bulunan elektrikli araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Çalışanlar elektrikli aracın bataryasını sökerek dışarıya çıkardı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Ekipler tarafından kontrol edilen batarya aniden patladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı olayda patlama anı cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise bataryaya su sıkarak müdahale etti.