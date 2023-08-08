Elektrikli Battaniye Ne Kadar Yakar? Elektrikli Battaniye 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli battaniye, her evde kullanılmasa da sobalı evlerde sıklıkla tercih edilen ürünler arasındadır. Cihazın ısıtma kabiliyeti, güç özellikleri ile doğru orantılıdır. Her elektrikli battaniyede kullanılan teknoloji de birbirinden farklıdır. Elektrikli battaniye seçiminde elektrik tüketim seviyesini dikkate alıyorsanız ürünün özelliklerini bilmeniz gerekir. Elektrikli battaniye ne kadar yakar, 1 ayda ne kadar elektrik harcar sorularını öncelikli olarak araştırmalısınız.

Elektrikli Battaniye Ne Kadar Yakar?

Elektrikli battaniye, bir ısıtma ekipmanı olarak tercih edilir. Genel anlamda nevresiminin üstünde kullanılan elektrikli battaniye, yatağın hızlı şekilde ısınmasını sağlar. Tabi ürün elektrikle çalıştığı için kullanım esnasında çok daha hassas olmanızda fayda vardır.

Elektrikli battaniyelerin içinde kolay ısıtmayı sağlayan elektrolitler vardır. Klasik bir battaniye görünümünde olan ürün, bir priz ile dışarı uzanır ve fişe takılır. Ürüne elektrik verildiğinde kısa süre içerisinde yatağın istenen sıcaklığa ulaşmansın sağlar. Günümüzde üretilen elektrikli battaniyelerin her birinin elektrik tüketim miktarı birbirinden farklıdır. Genel anlamda elektrikli battaniyeler 40 ila 90 watt arasında elektrik tüketir. Elektrikli battaniyenin elektrik faturasına katkısı hesaplanırken de bu tüketim bedeli dikkate alınmalıdır.

Elektrikli battaniyenin elektrik harcaması hesaplanırken güncel elektrik birim fiyatın da bilinmesi gerekir. 2023 yılı için düşük mesken tüketicileri için belirlenen elektrik birim fiyatı 1,5017 TL/kWh'tir. Elektrikli battaniyenin aylık elektrik faturasına etkisi hesaplanırken güncel veriler çarpan olarak kullanılmaktadır.

Elektrikli Battaniye 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli battaniyeler kış günlerinin vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Özellikle ortam ısınmasının yetersiz olduğu alanlarda elektrikli battaniyeler sıklıkla tercih edilir. Yatağın sıcak olması, hastalığa yakalanma ihtimalini de en aza indirecektir.

Klasik bir elektrikli battaniyenin aylık elektrik faturasına etkisini bir örnekle açıklayalım. Sahip olduğunuz elektrikli battaniye 90 watt elektrik tüketimine sahip olsun. Elektrikli battaniyenin günlük ortalama 6 saat çalıştığını düşünürsek günlük elektrik tüketimi 6x90=540 watt olacaktır. Düşük mesken tarifesine göre elektrik aboneliğinizin olduğu düşünülürse 0,54x1,5017x30=24,32 TL aylık elektrik faturasına yansıma olacaktır.

Genellikle elektrikli battaniyelerde 2 farklı çalışma modu bulunur. 1 seviyesi düşük ısıtma, 2 seviyesi ise yüksek ısıtma derecesidir. Doğal olarak elektrikli battaniyenin 1 seviyesinde çalıştırılması daha düşük elektrik harcanmasına neden olacaktır. Bu da aylık elektrik faturanıza olumlu yansıyacaktır. Tabi elektrikli battaniyenin kısa sürede ısınması için yüksek ayarda kullanılması uygundur. Özetle elektrikli battaniyelerin çok fazla elektrik tüketen cihazlar olmadığını söyleyebiliriz. Hatta günümüzde modern teknoloji ile üretilen elektrikli battaniyelerin çok daha tasarruflu olması pozitif bir özelliktir.