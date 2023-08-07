Haberler Yaşam Haberleri Elektrikli Bisiklet Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Bisiklet 100 KM'de Ne Kadar Elektrik Yakar?
Giriş Tarihi: 7.8.2023 15:18 Son Güncelleme: 7.8.2023 15:18

Elektrikli Bisiklet Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Bisiklet 100 KM'de Ne Kadar Elektrik Yakar?

Günlük hayatta sokaklarda dolaşırken veya yoğun şehir trafiğinde bile sıkça karşılaştığımız taşınabilir akülü elektrikli bisikletler, sürücüsüne kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Elektrikli bisiklet bataryalarının ömrü; kullanım şartları, saklama, hücre ve modeline göre değişkenlik göstermekle birlikte 2-4 yıldır. Şarj edilerek tekrar kullanılabilen elektrikli bisikletler, günlük hayatta kullandığımız 220 volt topraklı prizden şarj edilirler. Aküsü tam olarak 6-8 saat içinde şarj edilen bisikletlerin yarattığı maliyet akıllara “Elektrikli bisiklet ne kadar elektrik harcar?” veya “Elektrikli bisiklet 100 km'de ne kadar yakar?” gibi soruları getirmektedir.

Elektrikli Bisiklet Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Bisiklet 100 KM’de Ne Kadar Elektrik Yakar?

Sürücünün pedal çevirme gücüne harcadığı enerjiyi azaltmak için elektrikli motor kullanılarak elektrikli bisikletler tasarlanmıştır. Aküsü taşınabilir formda olan elektrikli bisikletler, şarj edilerek kullanılır. Elektrikli bisikletler maksimum 25 km/h hıza kadar çıkabilir ve motor gücü 250 watt'tır. Elektrikli bisiklet elektrik tüketimi ise sanıldığından daha azdır. Eski nesil bisikletlerden yeni nesil elektrikli bisiklet kullanmaya geçmek isteyen sürücüler öncesinde "Elektrikli bisiklet ne kadar elektrik harcar?" veya "Elektrikli bisiklet 100 km'de ne kadar yakar?" gibi soruların cevapları ışığında hesaplamalarını yaparak kendilerine uygun bisikleti seçebilirler.

Elektrikli Bisiklet Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Bisiklet 100 Km'de Ne Kadar Elektrik Yakar?

Elektrikli bisikletlerde elektrik enerjisi sadece tekerleğin dönmesi için harcanır. Bu bisikletlerin motor güçleri ise genel olarak 200 volt ile 1000 volt arasında olmaktayken pedalları 248 volt güce sahip olmaktadır. Elektrikli bisikletlerde motor güçleri farklılık göstermekle birlikte ortalama elektrik tüketim miktarı hesaplanabilmektedir. Ev elektriği ile, batarya kapasitesine göre, 1 ile 10 saat arasında tamamen şarj edilebilen elektrikli bisiklet aküsünü şarj etmek için şarjının tamamen bitmesini beklemek ise elektrikli bisikletin kullanım ömrünü uzatmaktadır.

Daha uzun mesafeleri kat etmeye ve dik yokuşları kolaylıkla tırmanmaya olanak sağlayan ve ortalama 1500 watt gücündeki bir elektrikli bisiklet, her kilometrede 2 kuruş elektrik harcamaktadır. Buna göre bu elektrikli bisikletle 100 kilometre kat edildiğinde elektrik faturanıza yansıyacak tutar 2 TL'dir. Örneğin ortalama bir model elektrikli bisiklet 1000 kilometre yol alabilmek için 5 ile 10TL arası bir elektrik tüketir. 1200-1500 watt arası motor gücü bulunan bir elektrikli bisiklet yaklaşık 40-50 kilometre arası yol alabilir.

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Elektrikli Bisiklet Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Bisiklet 100 KM'de Ne Kadar Elektrik Yakar?
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