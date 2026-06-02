Elektrikli bisikletten düşen 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 66 yaşındaki 4 çocuk annesi Sefanur Cankurt, evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosiklete bindi. Öğrenmek için bindiği motosikletle bir süre ilerleyen Cankurt, dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu başını sert şekilde zemine çarpan talihsiz kadın ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sefanur Cankurt, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda entübe edilen Cankurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Sefanur Cankurt'un cenazesi 1 Haziran Pazartesi günü Kaynarca Güven Mahallesi'ndeki Balcılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaynarca Güven Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!