Elektrikli Kombi Ne Kadar Yakar? Kombi 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli kombi her cebe uygun olmasından dolayı en çok kullanılan kombi çeşididir. Özellikle kış ayında kombilerin çok fazla tercih edilmesi, elektrikli kombiyi daha da ön plana çıkarmaktadır. Çevreye zarar vermeyen, kullanıcının tasarruf etmesini sağlayan ve daha birçok avantajı ile dikkat çeken bir kombidir. Elektrik kombi ne kadar yakar, ne kadar elektrik harcar kullanıcıların bu kombiyi satın almadan düşüneceği şeylerdir. Dolayısıyla kullanıcılar almadan önce kombi 1 günde ne kadar elektrik yakar, 1 ayda kombi kaç TL yakar hesaplamalarını yapmak ister.

Elektrikli Kombi Ne Kadar Yakar?

Kombiler artık birçok kişinin evinde olmaya başlamıştır. Eskiden ısınmak için odun sobası kullanılırken günümüzde kombi çeşitlerinin kullanımı daha da artmıştır. Hem maliyet açısından hem pratiklik açısından kombilerin kullanımı artmıştır.

Kombiler tek tip cihazlar değildir. 4 farklı çeşidi vardır ve her bir çeşidinin ayrı özelliği vardır. Örneğin bacalı bir kombi kullanıyorsanız oluşan zararlı gazın bacadan havaya verildiğini de biliyorsunuzdur. Bunun haricinde kombilerin ne kadar yaktığı ve faturanın ne kadar geleceği de önemli unsurlardır. Elektrikli kombiler diğer kombilere göre daha az yakmaktadır.

Elektrikli Kombi

Elektrikli kombi birçok açıdan tercih edilmesi gereken bir kombidir. Her cebe uygun faturanın gelmesini sağlayan bir kombidir. Dolayısıyla diğer kombilere göre çok fazla yakmaz. Çevre dostu olarak tanınan da bir kombidir. Isınırken ya da sıcak suyun olmasını sağlarken elektriği kullanır ve bu sayede havaya zararlı gaz bırakmaz.

Diğer kombiler kadar karmaşık kullanım kılavuzu yoktur. Yani kombinin ayarlarını ayarlarken zorlanmayacaksınızdır. Bu da size kolaylık sağlayacaktır.

Elektrikli Kombi Ne Kadar Elektrik Harcar?

Elektrikli kombinin çalışabilmesi akabinde ısınma ve sıcak su elde edebilmesi için gerekli olan şey elektriktir. Elektrik ile çalışan bu kombi doğaya zarar vermeyen bir kombidir. Bu yönü ile dikkat çeken elektrikli kombinin harcadığı elektrik de m2'ye, cihazın kaç kw olduğuna göre değişmektedir. Elektrikli kombinin ne kadar elektrik harcadığı ile ilgili oluşturulan değer tablosu vardır.

Elektrikli Kombi 1 Günde Ne Kadar Elektrik Yakar?

Elektrikli kombi dünyaya yani doğaya zarar vermeyen bir kombidir. Buna ek olarak kullanıcıların diğer kombilere nazaran tasarruf sağlayacağı da bir kombidir. Elektrikli kombinin ne kadar elektrik harcadığı m2'ye, cihazın kaç kw olduğuna göre değişmektedir.

Örneğin 180 m2 bir alanda cihaz 18 kw ise saatte 4,5 kw elektrik harcayacaktır.

Alan 240 m2'ye çıktığında 24 kw ise saatte 6 kw elektrik harcayacaktır.

Alan 300 m2'ye çıktığında 30 kw ise saatte 7,5 kw elektrik harcayacaktır.

Alan 360 m2'ye çıktığında 36 kw ise saatte 9 kw elektrik harcayacaktır.

Elektrikli Kombi 1 Ayda Kaç TL Yakar?

Bir elektrikli kombinin ne kadar elektrik yakacağı değişkendir. Çünkü kullanılan alanın m2'si, cihazın gücü gibi faktörler ne kadar elektrik harcandığını doğrudan etkilemektedir. Elektrikli kombinin 1 ayda kaç TL yakacağı da bu özelliğinden dolayı değişmektedir. Dolayısıyla ısıtılan alanın büyüklüğü ve küçüklüğü, cihazın gücüne göre elektrikli kombinin ayda kaç TL yaktığı farklılaşacaktır.