Elektrikli Motora Ehliyet Gerekir Mi? Elektrikli Bisiklet ve Scooter İçin Ehliyet Gerekir Mi?

Elektrikli motorlar, şarj olarak kullanılır ve yakıt tüketimi konusunda kullanıcıya büyük avantaj sağlar. Bu nedenle toplumda kullanım ağırlığı her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu motorlar için ehliyet zorunluluğunun olup olmadığı da her zaman merak edilmiştir. Söz konusu motorlarla ilgili yönetmelik hükümleri biraz daha farklıdır. Elektrikli motor, elektrikli bisiklet ve scooter için ehliyet gerekir mi sorularının cevapları sizlere bu anlamda fikir verecektir.

Elektrikli Motora Ehliyet Gerekir Mi?

Elektrikli motorlar, pratik olması ve kullanışlı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılan vasıtalardan biridir. Söz konusu araçların üzerinde bulunan bataryası şarj edilir ve şarjı bitene kadar da trafikte seyredebilir.

Elektrikli motorlar için ehliyet gerekli olup olmadığı bu motora sahip olmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Söz konusu araçlar yüksek hızlı olmadığı ve motorlu araç statüsünde kabul edilmediği için ehliyetsiz kullanılabilir. Fakat bahse konu araçların kullanılması için yaş sınırı vardır. 18 yaşından küçük kişilerin elektrikli motorları kullanması yasaktır.

Elektrikli Bisiklet ve Scooter İçin Ehliyet Gerekir mi?

Elektrikli motosiklet için geçerli olan hususlar elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter için de geçerlidir. Yani bu araçları kullanan kişilerin ehliyet sahibi olmasına gerek yoktur. Yine bu araçları kullanan sürücülerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Aksi durumda trafikte seyir durumu tespit edilirse cezai müeyyide durumu söz konusudur. Bahse konu araçların güncel kullanımı ile ilgili trafik yönetmeliğini takip edebilirsiniz.