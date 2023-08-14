Elektrikli Ocak Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Ocak 1 Ayda Ne Kadar Yakar?

İnsanların çoğu, elektrikli ocak ne kadar yakar diye araştırır. Gazlı ocakların tam tersine enerjiyi doğru kullandığı için rağbet gören indüksiyonlu ocaklar, bu anlamda daha tasarruflu kabul edilir. Çünkü elektrik, rezistans aracılığıyla sadece ısıya dayanıklı olan cama yöneltilir. Bu da enerjinin boşa harcanmadığını gösterir. Elektrikli ocak ne kadar elektrik harcar ve 1 ayda kaç TL yakar ise merak edilen hususlardır.

Elektrikli Ocak Ne Kadar Yakar?

Doğalgaz olmadan çalışabilen ve enerjiden tasarruf etmeye yardımcı olan elektrikli ocaklar, bu açıdan çok daha yararlıdır. Özellikle indüksiyonlu olanları yanma gibi tehlikeleri de en aza indirir. Bu gibi faydaları nedeniyle tercih edilen elektrikli ocağın ne kadar elektrik harcadığı ise kullanılan süreye, sıklığa ve gözlerin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Elektrikli ocaklar, 1 saatte yaklaşık olarak 1.3 kw elektrik enerjisi harcar. 1 kw enerjinin fiyatı ise 1.48 TL'dir. Bu veriler ışığında, kullanılan süre ve fiyat göz önüne alınarak hesaplama yapılabilir. Böylece elektrikli ocağın harcadığı aylık enerji miktarı ortaya çıkar.

Elektrikli Ocak Ne İşe Yarar?

Gazlı ocakların yerini yavaş yavaş elektrikli olanların almasının birtakım nedeni bulunur. Bunun en başında enerji tüketiminin fazlalığı ve hatta israfı gelir. Öte yandan gazlı ocaklar, iç mekanlardaki havanın kirlenmesine neden olur. Karbon monoksit, nitrojen dioksit ve karbon dioksit gibi insan sağlığını tehdit eden zehirli gazların solunmasına zemin hazırlar. Bu yüzden pek çok insan, indüksiyonlu elektrikli ocaklara yönelir. Fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan ve enerji israfına yol açmadan çalıştığı için diğerlerine göre daha avantajlıdır. Üstelik zehirli gaz salınımı gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden, hem insan sağlığı için tehlikeli değildir hem de daha az maliyetlidir.