Elektrikli soba faciası! 32 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.01.2026 17:20

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 32 yaşındaki Göksel Filiz hayatını kaybetti.

Duygu Gültekin Kara
Olay, ilçeye bağlı Temrezli Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Göksel Filiz ısınmak amacıyla elektrikli sobayı açtı. Henüz bilinmeyen bir nedenle sobadan çıkan yangın kısa sürede dumanın tüm evi kaplamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dumandan zehirlenen Göksel Filiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Filiz'in cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

