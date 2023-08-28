Elektrikli Şofben Neden Sigorta Attırır? Elektrikli Şofben Suyu Açınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Tehlikeli bir duruma işaret edip etmediğini anlamak isteyenlerin aklını kurcalayanlardan biri de elektrikli şofben neden sigorta attırır sorusudur. Bu, sık görülen problemlerden biridir. Bunun nedenleri ise çoğunlukla rezistansta veya motorda meydana gelen problemlerdir. Kaçağın olduğu nokta doğru tespit edildiği takdirde sorunu çözmek kolaylaşır. 3 kademeli elektrikli şofben suyu açınca sigorta atıyor neden olabilir muhakkak öğrenilmelidir. Elektrikli şofben neden sigorta attırır sorusuna yanıt alındığında problemin kaynağını tespit etmek daha kolay olacaktır.

Elektrikli Şofben Neden Sigorta Attırır?

Elektrikli şofbenler, diğerlerine göre daha pratik olması nedeniyle tercih edilir. Herhangi bir gaza ihtiyaç duymadan anında çalışabilir. Evdeki tüm musluklara saniyeler içinde sıcak su ulaştırmayı sağlar. Kazanlı olanları, suyun uzun süre boyunca sıcak kalmasını sağladığından dolayı elektrikten de tasarruf etmeyi sağlar. Ancak elektrikle çalışan bu cihazlarda sık karşılaşılan sorunlardan biri, sigorta atmasıdır. Bunun başlıca sebepleri ise kademelere göre değişir.

1. kademede çalışırken bir sorun olmamasına rağmen diğer kademelerde atıyor ise kaçak akım rölesinde, rezistansta veya sigortada bir arıza meydana gelmiş olabilir. 3. kademede ise genellikle başka elektrikli cihazlar ile birlikte kullanıldığı için sigorta atar. Ek olarak, şofben motorunda arızalanma meydana gelmiş olabilir. Sigortaya fazla yük binmesi de buna neden olabilir. Bu yüzden şofbeni kullanırken diğer elektrikli eşyaları kapatmakta fayda vardır. Son olarak, can güvenliği için mutlaka yetkili bir servise ulaşılmalıdır.

Şofben Nedir ve Ne İşe Yarar?

Doğalgaz ve LPG ile de çalışabilen bir sıcak su üretim cihazı olan şofbenin termosifon ile arasındaki en önemli fark, sıcak su depolama özelliğidir. Su deposu bulunan termosifonlarda, anında ısıtma gibi bir durum söz konusu değildir. Şofbenler ise suyu çok kısa bir süre içinde ısıtır, ancak bunun için yine de belirli bir zaman gerekir. Bunlar, gaz yakıtlı ve elektrikli olmak üzere temelde iki gruba ayrılırlar. Gaz yakıt ile çalışanlar, doğal gaz, LPG ve havagazına gereksinim duyar. Elektrikli olanlar ise bu anlamda gazlılara göre daha kolay ve çevre dostudur.