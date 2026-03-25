Elektronik kelepçe bile kurtaramadı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bayramda anne ve babasının mezarını ziyaret eden Gamze Yıldırım (35), boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle öldürülmüştü. 3 çocuk annesi Gamze'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, beraberindeki ablası Beyaz Çakmak'ın yaralandığı olayda katil zanlısı Habip Emre Yıldırım (38) tutuklandı.

Talihsiz Gamze, öldürüldüğü mezarlıkta toprağa verilirken ağabey Emre Özsevgiç, SABAH'a konuştu.

Küçük yaşta babalarını kaybettiklerini, Gamze'yi kendi evladı gibi büyüttüğünü belirten Özsevgiç, "Habip Emre uyuşturucu bağımlısıydı. Daha önce Gamze'ye karşı şiddet uyguladığı için kardeşim sığınma evlerine gitmek zorunda kaldı. 2023 yılında tedavi olması için bağımlılık merkezlerine yatırdım. Ancak tedaviyi hep yarıda bıraktı ve uyuşturucuya devam etti.

7 ay önce boşanma davasını açtık. Ancak bu katil durmadı. Kardeşim defalarca şikâyetçi oldu. Mezarlıkta da kardeşime bunu yapabileceği aklımıza gelmedi. Her bayram anne babamızın mezarına gideceğimizi bildiği için orada pusuya yatmış. Geldiğinde de ateş etmiş. Vurulan ablamın durumu iyiye gidiyor. Yanındaki diğer ablam Yeter Sarıkaya'nın da göğsüne doğru nişan almış ama tüfek tutukluluk yapınca vuramamış. Artık bu kadın cinayetleri son bulsun" dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ AMA YETİŞEMEDİ

Kardeşinin öldürülmekten korktuğunu anlatan Özsevgiç, "Katilde elektronik kelepçe vardı. Kardeşime yaklaşması yasaktı. Olay günü kardeşimin olduğu bölgeye gelince sinyal gitmiş. Güvenlik güçleri bunun üzerine kardeşimi arayıp yola çıkmışlar. Ama köy yerinde telefonu çekmeyince kardeşime ulaşamamışlar. Keşke daha önce birçok kez şikâyet ettiğimizde tutuklansaydı da bunlar yaşanmasaydı. Bundan sonra o katilin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.