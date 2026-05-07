Elektronik kelepçeye rağmen eski eşini takip ediyordu: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ankara'da E.Ö., boşandığı eski eşi M.Y.B. hakkında elektronik kelepçeyle takip kararına rağmen kelepçeyi kırdığı ve ısrarlı takipte bulunduğu iddiasıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"ISRARLI TAKİP" SUÇUNDAN YAKALAMA EMRİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talebi üzerine şüpheli hakkında "ısrarlı takip" suçundan yakalama emri çıkarıldı. Ayrıca Ankara Batı 1. Aile Mahkemesine şüpheli M.Y.B.'nin tedbir kararını ihlal ettiğine yönelik bildirim yapılarak E.Ö için acil koruma talebi iletildi.

500 METRE YAKLAŞMAMA TEDBİRİ BULUNUYORDU

E.Ö.'ye yönelik 500 metre yaklaşmama şartını içeren elektronik kelepçe tedbirinin de halen devam ettiği öğrenildi. Şüpheliye yeniden elektronik kelepçe takıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası yakalanarak gözaltına alınan M.Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kamu malına zarar verme" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklandı.

