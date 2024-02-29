Elektronik sigara gençlerde konsantrasyon sorununa yol açıyor

Uzmanlar, son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve küçük yaşlara kadar düşen elektronik sigara kullanımının zararlarına dikkat çekiyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Adolesan (Ergen) Sağlığı Ergen Sigara Bırakma Birimi Sorumlusu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp. Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet Taş, beyin gelişiminin 22-24 yaşlarına kadar devam ettiğini, erken dönemde nikotin maruziyetinin beyin hücrelerinde değişime neden olduğunu söyledi. Taş, "Ergenlerde konsantrasyon sorunlarına sebep olan e-sigaranın, solunum, kalp ve damar üzerine de zararlı etkileri bulunuyor. Bu etki tam bilinmemekle beraber geleneksel sigaradan daha hızlı da ortaya çıkabiliyor. Yapılan araştırmalara göre gençlerde e-sigara kullanımı geleneksel sigaraya geçişi kolaylaştırıyor. E-sigara, geleneksel sigaradan daha hızlı ve kuvvetli bağımlılığa sebebiyet verebiliyor" dedi. Taş, elektronik sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171'i arayabileceğini belirtti.