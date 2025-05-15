Elektroşokla avlanmaları pahalıya patladı: Tam 1 milyon 416 bin TL!

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 9 Mayıs'ta Beyşehir Gölü kıyısı sazlık alanda Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince yapılan kontrollerde 2 şahsın elektroşok yöntemiyle balık avlarken yakalandığı belirtildi. Kaçak avlanmada kullanılan; 1 adet ruhsatsız plakasız polyester kayık, 1 invertör, 2 adet 130 amper akü, 20 kilogram sazan cinsi balığa el konuldu. Beyşehir Milli Parklar Şefliğince 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesi "Biyolojik ve Ekolojik Dengenin Bozulması" nedeni ile şahıslara ayrı ayrı 557 bin 212 TL, 1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 19. maddesi elektroşok ile avlanmadan ayrı ayrı 151 bin 106 TL olmak üzere şahıslara toplamda 1 milyon 416 bin 636 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.