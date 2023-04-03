Haberler Yaşam Haberleri Elektrostatik Toz Boya Nedir? Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?
Giriş Tarihi: 3.4.2023 14:42 Son Güncelleme: 3.4.2023 14:43

Elektrostatik Toz Boya Nedir? Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?

Araçlarımızın renklerinin birbirinden farklı olmaların sağlayan şey boyadır. Araçlarımızın hangi tür boya ile boyandığını merak ettiğimizde elektrostatik toz boya nedir sorusu ile karşılaşırız. Elektrostatik toz boya paslanır mı, dediğimizde aklımıza araçlarımızın paslanan kısımları gelir. Elektrostatik toz boya nasıl temizlenir sorusu ise bir süredir kullandığımız boyanın aşınması sonucu yanıt aradığımız bir sorudur. Elektrostatik boya kaç derece ısıya dayanır, sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Elektrostatik Toz Boya Nedir? Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?

Etrafımızda rengârenk bulunan maddelerin çoğu boyalar kullanılarak renklendirilmiştir. Elektrostatik toz boya nedir, sorusu ile özellikle araçlarımızın rengini değiştirmek istediğimizde karşılaşırız. Elektrostatik toz boya paslanır mı sorusu bu boya tipinin dayanıklılığına ilişkin merak edilenler arasında yer alır. Peki, elektrostatik toz boya nasıl temizlenir, elektrostatik boya kaç derece ısıya dayanır?

Elektrostatik Toz Boya Nedir?

Elektrostatik Toz Boya 1960'lardan itibaren Avrupa ve Amerika'da kullanılmaya başlanmış, 1980'lerin sonlarına doğru Türkiye'ye gelmiş bir kaplama yöntemidir. Bu kaplama yöntemi özellikle metal yüzeyleri korumakta, dekoratif bir görünüm kazandırmakta kullanılır. Ayrıca, son yıllarda yapılan gelişmeler sonucu cam, seramik, ahşap ve hatta plastik yüzeylerin de kaplanmasında Toz Boya teknolojisine geçilmektedir. Elektrostatik toz boyanın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çevreye duyarlı
  • Sıfır atık mantığı ile çalışan
  • Başarılı
  • Farklı renklerde uygulanabilen
  • Sağlığa zararsız
  • Parlak yüzey kaplamalı
  • Ekonomik
  • Ekolojik

Elektrostatik toz boya çevreye duyarlı olan çözücü kimyasal içermeyen bir boyama yöntemidir. Elektrostatik toz boya yöntemi negatif (-) elektrikle yüklenen çok küçük toz boya partiküllerinin metal yüzeylere uygulanması ile gerçekleşmektedir. Elektrostatik toz boyama işleminin başarılı olması için metal yüzeyin topraklanması çok iyi olmalıdır. Metal yüzeyin topraklanması ne kadar iyi yapılırsa boyanın zemine yapışma oranı o derece artar. Zemin ile zıt kutuplar oluşturarak yapışan toz boya partikülleri kendi aralarında da pozitif kutuplar oluşturur ve bu sayede homojen olarak yüzeye yayılır. Bu yöntemdeki başarının sırrı da aslında budur.

Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?

Elektrostatik toz boyanın kendisinde herhangi bir paslanma gerçekleşmez. Akat bunun yanı sıra uygulanan metal yüzeyinde hava ile teması bulunan bir açıklık kalır ise o zaman metalde paslanma gerçekleşebilir.

Elektrostatik toz boya yapılırken iyi bir şekilde topraklanan metal yüzey toz boya ile bütünleşir ve 200 derecelik fırınlarda pişirilerek boyanın zemine yapışması sağlanır. Buradan anlayacağımız üzere ısıya dayanıklıdır.

Elektrostatik Toz Boya Nerelerde Kullanılır?

Birçok alanda kullanılan elektrostatik toz boyanın en yaygın kullanım alanı araçlar ve beyaz eşyalardır. Elektrostatik toz boyanın bazı kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Çelik kapı imalatı
  • Bisiklet üretimi
  • Çocuk parkı oyuncakları üretimi
  • Çelik raf imalatı
  • Beyaz eşya sanayi
  • Aydınlatma sanayi
  • Metal mobilya imalatı
  • Tarım araçları imalatı
  • Elektrik panosu imalatı
  • Panel radyatör imalatı
  • Makine sanayi
  • Alüminyum sanayi
  • Otomotiv sanayi

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Elektrostatik Toz Boya Nedir? Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?
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