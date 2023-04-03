Elektrostatik Toz Boya Nedir? Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?

Etrafımızda rengârenk bulunan maddelerin çoğu boyalar kullanılarak renklendirilmiştir. Elektrostatik toz boya nedir, sorusu ile özellikle araçlarımızın rengini değiştirmek istediğimizde karşılaşırız. Elektrostatik toz boya paslanır mı sorusu bu boya tipinin dayanıklılığına ilişkin merak edilenler arasında yer alır. Peki, elektrostatik toz boya nasıl temizlenir, elektrostatik boya kaç derece ısıya dayanır?

Elektrostatik Toz Boya Nedir?

Elektrostatik Toz Boya 1960'lardan itibaren Avrupa ve Amerika'da kullanılmaya başlanmış, 1980'lerin sonlarına doğru Türkiye'ye gelmiş bir kaplama yöntemidir. Bu kaplama yöntemi özellikle metal yüzeyleri korumakta, dekoratif bir görünüm kazandırmakta kullanılır. Ayrıca, son yıllarda yapılan gelişmeler sonucu cam, seramik, ahşap ve hatta plastik yüzeylerin de kaplanmasında Toz Boya teknolojisine geçilmektedir. Elektrostatik toz boyanın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Çevreye duyarlı

Sıfır atık mantığı ile çalışan

Başarılı

Farklı renklerde uygulanabilen

Sağlığa zararsız

Parlak yüzey kaplamalı

Ekonomik

Ekolojik

Elektrostatik toz boya çevreye duyarlı olan çözücü kimyasal içermeyen bir boyama yöntemidir. Elektrostatik toz boya yöntemi negatif (-) elektrikle yüklenen çok küçük toz boya partiküllerinin metal yüzeylere uygulanması ile gerçekleşmektedir. Elektrostatik toz boyama işleminin başarılı olması için metal yüzeyin topraklanması çok iyi olmalıdır. Metal yüzeyin topraklanması ne kadar iyi yapılırsa boyanın zemine yapışma oranı o derece artar. Zemin ile zıt kutuplar oluşturarak yapışan toz boya partikülleri kendi aralarında da pozitif kutuplar oluşturur ve bu sayede homojen olarak yüzeye yayılır. Bu yöntemdeki başarının sırrı da aslında budur.

Elektrostatik Toz Boya Paslanır Mı, Isıya Dayanıklı Mı?

Elektrostatik toz boyanın kendisinde herhangi bir paslanma gerçekleşmez. Akat bunun yanı sıra uygulanan metal yüzeyinde hava ile teması bulunan bir açıklık kalır ise o zaman metalde paslanma gerçekleşebilir.

Elektrostatik toz boya yapılırken iyi bir şekilde topraklanan metal yüzey toz boya ile bütünleşir ve 200 derecelik fırınlarda pişirilerek boyanın zemine yapışması sağlanır. Buradan anlayacağımız üzere ısıya dayanıklıdır.

Elektrostatik Toz Boya Nerelerde Kullanılır?

Birçok alanda kullanılan elektrostatik toz boyanın en yaygın kullanım alanı araçlar ve beyaz eşyalardır. Elektrostatik toz boyanın bazı kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: