Eleme potasında heyecan: 4 Ekim 2025 MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Çağatay ve Sezer'in yer aldığı potada, yarışmacılar şeflerin verdiği kritik yemekleri hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele ediyor. Şeflerin verdikleri puanlar doğrultusunda bir isim gecenin sonunda MasterChef hayallerine veda edecek. İzleyiciler ise "MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte MasterChef eleme gecesine dair tüm ayrıntılar…