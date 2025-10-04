Haberler Yaşam Haberleri Eleme potasında heyecan: 4 Ekim 2025 MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti?
Giriş Tarihi: 4.10.2025 20:15

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de elenme heyecanı doruğa çıktı. Bu hafta eleme potasında yer alan Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Çağatay ve Sezer arasından biri yarışmaya veda edecek. Şeflerin kritik değerlendirmelerinin ardından yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda ise bir isim hayallerini geride bırakarak MasterChef yolculuğunu noktaladı. Peki, 4 Ekim MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Deniz, Furkan, Mert, Murat Can, Çağatay ve Sezer'in yer aldığı potada, yarışmacılar şeflerin verdiği kritik yemekleri hazırlayarak yarışmada kalmak için mücadele ediyor. Şeflerin verdikleri puanlar doğrultusunda bir isim gecenin sonunda MasterChef hayallerine veda edecek. İzleyiciler ise "MasterChef kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte MasterChef eleme gecesine dair tüm ayrıntılar…

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Deniz

Furkan

Mert

Murat Can

Çağatay

Sezer

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Bu hafta eleme potasında yer alan Deniz Furkan Mer, Murat Can, Çağatay ve Sezer arasından biri yarışmaya veda edecek.

Veda eden isim gecenin sonunda belli olacak.

