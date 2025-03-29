Eleşkirt’te korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Ağrı-Erzurum kara yolunun Güneykaya köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Y. idaresindeki 29 AAS 661 plakalı hafif ticari araç ile Kenan K. yönetimindeki 38 DE 300 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç bir anda alev aldı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Nilüfer Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüleri Hüseyin Y. ve Kenan K. ile yolcular Ebru K., bebek Ali K., Mustafa K., Kübra A. ve Zeynep A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan araca hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAM SAYGILI KAZA YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, kaza mahalline giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Saygılı, yaralıların durumuyla ilgili hastanelerden de bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.