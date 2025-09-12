Eli bıçaklı kadın önce kendini yaraladı sonra polise saldırınca bacağından vuruldu

Olay, akşam saat 23.00 sıralarından Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta meydana geldi. Kardeşiyle aynı evde yaşayan S.Ö., evde bulunanları tehdit edip, elindeki bıçakla saldırmak istedi. Daha sonra göğsünden hafif biçimde kendisini yaralayan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sevk edilen sağlık görevlileri bıçaklı S.Ö.'ye kapı kilitli olduğu için ulaşamayarak polisi bekledi. Sevk edilen polisler kadını elindeki bıçağı bırakarak, kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla kapıya kadar gelen, polislere hakaret eden S.Ö.'yü ikna edemeyen polis, birkaç kez göz yaşartıcı gaz sıktı. Kapıdaki camı kıran polisin elini uzatarak içeriden girmesini önlemek istemesi üzerine görevliye bıçakla saldırmak isteyen kadın, polis tarafından tabanca ile bacağından vurularak yakalandı. Ambulansa alınan ve burada ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.