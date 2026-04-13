Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman'dan Netanyahu’ya sert tepki! "Erdoğan var olduğu sürece uykularınız kaçmaya devam edecek!"
Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:13

Çağımızın Hitler'i olarak bilinen soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine siyasilerden tepki yağdı. ‘Ben, Selahattin Eyyubi'nin torunu bir Kürt olarak Diyarbakır'dan sesleniyorum’ diyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman eli kanlı Netanyahu’ya sert tepki gösterdi.

Hüseyin KAÇAR
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nu kanlı eylemlerine tepki gösterdi. Ataman, "Bizim birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaksınız. Dünyadaki Kürtlerin en samimi hamisi, ülkemizdeki her yurttaşın vatan gibi sahiplendiği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var olduğu sürece uykularınız kaçmaya devam edecek. Ey Katil Netanyahu ve İsrail, siz bu üslubunuz ve iftiralarınız ile Kudüs fatihi Selahattin Eyyubi'nin torunlarına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında Kudüs'ü yeniden fethettirirsiniz. Çok da iyi edersiniz. Yalan ve iftiralarınızda boğulun." ifadelerini kullandı.

