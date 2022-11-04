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Giriş Tarihi: 4.11.2022 14:17

Elif Çetinel kimdir? Elif Çetinel kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel ile Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel'in hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Melek Baykal üzüntüsünü dile getirdi. Gelen son dakika bilgisinde Çetinel’in beyin kanaması geçirdiği biliniyor. Peki Elif Çetinel kimdir? Elif Çetinel kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Elif Çetinel kimdir? Elif Çetinel kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Elif Çetinel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusunun yanıtı ölüm haberinin ardından merak konusu oldu. Beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Elif Çetinel'in hayatına dair pek bir bilgi bulunmuyor.

ELİF ÇETİNEL KİMDİR?

Elif Alara Çetinel, 40 yaşında vefat etti.

Elif Alara Çetinel'in evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Melek Baykal, Instagram sayfasından duyurdu. Baykal, sosyal medya hesabından anne ile kızının fotoğrafını paylaşarak, "Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun." notunu düştü.

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Elif Çetinel kimdir? Elif Çetinel kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?
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