Elif Çetinel kimdir? Elif Çetinel kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

ELİF ÇETİNEL KİMDİR?

Elif Alara Çetinel, 40 yaşında vefat etti.

Elif Alara Çetinel'in evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Melek Baykal, Instagram sayfasından duyurdu. Baykal, sosyal medya hesabından anne ile kızının fotoğrafını paylaşarak, "Allah'ım bu nasıl bir acıdır. Sevgili arkadaşımız Tomris'imiz biricik evladı Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun." notunu düştü.