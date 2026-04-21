Elif Güner’in ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

Ankara'da 19 Şubat'ta aracıyla Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücü Yasin Aloğlu'nun 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılananmasına Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmaya, tutuklu sanık Aloğlu, Güner'in annesi Tuğba Güner, babası Dündar Güner ve kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı.Duruşma salonunun yetersizliği sebebiyle hakim, basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

MAKAS ATMA İDDİALARINI REDDETTİ

Alınan bilgiye göre, tutuklu sanık Aloğlu savunmasında, olay günü arkadaşlarıyla buluşmak üzere yola çıktığını, Turan Güneş Bulvarı yönünde ilerlediği sırada yaya geçidinde üç kişiyi fark ettiğini belirtti. Önce korna çaldığını, ardından fren yaptığını ifade eden Aloğlu, aracın kaymaya devam ettiğini ve yaya geçidinden yaklaşık 10 metre sonra Güner'e çarptığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle Güner'in aracın üzerine savrulduğunu, aracın yaklaşık 20 metre ileride durduğunu aktaran Aloğlu, olayın ardından şok yaşadığını, ambulansı ve babasını aradığını dile getirdi. Olay yerinden kaçmadığını öne süren Aloğlu, hızının 60-70 kilometre civarında olduğunu, hız sınırlarını aşmadığını ve "makas atma" iddialarını reddetti. Yaya geçidi levhasının sürüş sırasında kör noktada kaldığını savunan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

"MAKAS ATIP GELİYORDUN, NE BEKLİYORDUN?"

Müşteki baba Dündar Güner ise sanığın beyanlarına itiraz ederek, "Olay yerine gittiğimde kızımı kanlar içinde gördüm. Sanık orada yoktu" dedi. Sanığın yüksek hızla geldiğini öne süren Güner, "Birinin sanığa 'makas atıp geliyordun, ne bekliyordun ' diye bağırdığını duydum. Panikle tanığın bilgilerini alamadım. Bu bir kaza değil" ifadelerini kullandı. Güner, sanığın 'olası kasıt' suçundan yargılanmasını talep etti.

"ŞİKAYETİ ÇEKMEZSENİZ ÇETE ÜYELERİMİZ KAFANIZA SIKACAK"

Müşteki avukatları da olayın basit bir trafik kazası olmadığını savunarak, "Sanık hızla seyretti, fren yapmadı. Olay anlatıldığı gibi değil" dedi. Ayrıca tehdit iddiasına dikkat çeken avukatlar, "Olaydan iki gün sonra maktulün babasına 'elif leş oldu gitti, eğer şikayetinizi geri çekmezseniz çete üyelerimiz gelip kafanıza sıkacaktır' şeklinde mesaj gönderildi. Bu konuda suç duyurusunda bulunduk" beyanında bulundu. Sanık müdafii ise iddiaları reddederek, "Müvekkil aleyhine ileri sürülen hususları kabul etmiyoruz. Tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.

KUSUR TESPİTİ İÇİN RAPOR ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın telefon kayıtlarının incelenmesine, kusur tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmederek sanığın mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma, 21 Mayıs'a ertelendi.

"YAYA GEÇİDİNDE YAŞANAN ÖLÜMLER 'KAZA' OLARAK GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Duruşma öncesinde Ankara Adliyesi önünde konuşan Elif Güner'in annesi Tuğba Güner, olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmesine sert tepki gösterdi. Kızının yaya geçidinden geçtiği sırada aşırı hız yapan bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten Güner, "Biz burada adalet arıyoruz. Yaya geçidinde yaşanan ölümler 'kaza' olarak geçiştirilemez. Bu açıkça olası kasttır, bu bir cinayettir" dedi.

"KIZIM TOPRAĞIM ALTINDA YATIYOR"

Kızının kurallara uyan bir çocuk olduğunu vurgulayan anne Güner, "Üzerimde Elif'in okul forması var. Şu an okulda olması gerekiyordu. Bir magandanın dikkatsizliği yüzünden hız kurallarına uymadığı için benim kızım toprağın altında yatıyor. Yaya geçidi trafikte en güvenli yerdir. Benim çocuğum kurallara uyan bir çocuktu. Yaya geçidini sürekli kullanırdı. O kurala uydu ama karşıdan gelen kurala uymadı." ifadelerini kullandı. Sorumlunun ağır ceza kapsamında yargılanması gerektiğini belirten Güner, hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

BAŞKA BİR ARAÇLA YARIŞ HALİNDE DEDİ

Ailenin avukatı Tahir Burak Koçak ise sürücü Y.A'nın olay anında 100 kilometrenin üzerinde hızla, makas atarak ve başka bir araçla yarış halinde ilerlediğini ileri sürdü. Koçak, dosyanın basit ya da bilinçli taksir kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Bu olay bir trafik kazası değildir. Olası kast hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Caydırıcılık ancak ağır yaptırımlarla sağlanabilir. Aksi durumda benzer ölümlerin önüne geçilemez" dedi.