Elif Güneş’in katili her yerde aranıyor

S.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada bir adet silah ve bir adet kovan ele geçirildi. "Suçluyu Kayırma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden A.A., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.Ç., Y.O. ve A.D. isimli üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Güneş'in katili Koray G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.