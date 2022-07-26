Elif Güneş’in katili her yerde aranıyor

Cinayetle sonuçlanan olay, İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde meydana geldi. Elif Güneş (30), eski erkek arkadaşı Koray G. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Elif Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Koray G.'nin Elif Güneş ile yaklaşık 10 yıldır ilişkilerinin olduğu, bir ay önce ayrıldıkları ve olayın aralarında çıkan tartışma sonrası meydana geldiği tespit edildi. Koray G.'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. isimli dört şüpheli operasyonla yakalandı.
S.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada bir adet silah ve bir adet kovan ele geçirildi. "Suçluyu Kayırma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden A.A., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.Ç., Y.O. ve A.D. isimli üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elif Güneş'in katili Koray G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.