Elif Sinan davasından müebbet kararı çıktı! Bakan Yanık, mahkemeyi takip etti

Sevgilisinin intihar ettiğini öne sürmesine rağmen bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklandı. Tutuklu yargılanmasına devam edilen Akan, karar duruşmasına Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile tarafların avukatları ve Sinan'ın yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada konuşan Bakan Yanık, Sanık Akan'ın savunmalarının suçtan kurtulmaya dönük olduğunu belirtti. Hem somut delillerle olayın oluş biçimi hem de sanığın kendi ifadeleri arasında çelişkiler olduğunu ifade eden Yanık, "Sanık ifadesinde, maktulün ayrılırsak kendisini öldüreceğini ifade ettiğini birkaç beyanında söylüyor. Bu noktadan hareketle de maktulün bıçağı kendisine sapladığı iddiasında. Somut delillerde bıçağın giriş açısından maktul kendi yaptıysa ancak sol elini kullanıyor olması lazım ama baskın eli sağ eli. Eğer maktulün sanığın iddiasına göre blöf gibi bir iddiası olsa o kadar güçlü bir darbe olmaz. Kaldı ki maktulün boy, kilo özelliklerine baktığımızda kendi gücünü kontrol edemeyecek kadar güçlü birisi olmadığını görüyoruz. Öldürücü bir darbe, kaburga kemiğini kıracak kadar vurulan bir darbe. Maktulün kendisi tarafından olmayacağı çok açık. İddia makamının mütalaasında ifade ettiği şekliyle 'kasten öldürme' suçundan sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanık avukatı İbrahim Yılmaz ise mahkemedeki konuşmasında, Sanığın ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğunu, olayı anlattığı ifadesi ile kamera kayıtlarının çelişkili olduğunu ve sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmayıp müebbet hapis istedi. Elif Sinan'ın ablası Zeynep Adak ise kardeşinin çıkmayan sesini duyurmaya çalıştığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.