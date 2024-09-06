Elif’in tableti Aile Bakanlığı’ndan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tablet bilgisayar almak için biriktiği paraların bulunduğu kumbarası çalınan 8 yaşındaki depremzede Elif'e tablet alınmasını sağladı.Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Hatay'ın Antakya ilçesinde evi yıkılan Karagön ailesi, deprem sonrası Karlısu Mahallesi'ne taşındı. Yaklaşık 9 aydır kirada oturan Karagön ailesinin evine giren hırsız, 8 yaşındaki Elif'in tablet bilgisayar almak için biriktiği paralarının bulunduğu kumbarayı da çaldı. Elif'in üzüntüsünün yer aldığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Göktaş'ın talimatıyla Elif'e tablet bilgisayar alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin, aileyi ziyaret ederek hediyesini Elif'e vereceği öğrenildi.