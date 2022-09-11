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Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:28

Elimiz Mahkum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Elimiz Mahkum oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Bugün Kanal D yayın akışında yer alan Elimiz Mahkum adlı film, yerli yapımları sevenler tarafından mercek altına alınıyor. Filme ilişkin araştırma yapanlar, özellikle Elimiz Mahkum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte Elimiz Mahkum oyuncuları, konusu ve yapım yılı.

Elimiz Mahkum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Elimiz Mahkum oyuncuları, konusu ve yapım yılı

Romantik aksiyon türündeki Elimiz Mahkum filmi bugün ekranlarda izleyiciyle buluşacak. Olay hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapıma dair, Elimiz Mahkum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi soruları yanıt arıyor. İşte Elimiz Mahkum oyuncuları, konusu ve yapım yılı hakkında detaylar!

ELİMİZ MAHKUM KONUSU

Orhan, işlemediği bir cinayetten dolayı müebbet hapse mahkûm olmuştur ancak olay gecesini hatırlamamaktadır. Bir tanıtım gösterisi için cezaevinden geçici olarak çıkarıldığı anda yanında Nil adlı genç bir kadınla kelepçeli vaziyette kaçar ve kovalamaca başlar. Peşlerinde hem polis, hem öldürülen ortağının karıştığı kirli işlere bulaşan mafya vardır. Olaylar geliştikçe masum olduğunu anlar ve bunu ispatlamak zorundadır. Ancak günlerce kaçıp saklandıktan sonra bu genç kadınla birbirlerine âşık olurlar. Artık amacı yakalanmamak değil, sevdiği kadını daha fazla tehlikeye atmamaktır. Polise teslim olmaya karar vermişken mafya onları bulur ve alıkoyar. Orhan, Nil'i korumak için bu karanlık adamlarla anlaşır ve planını devreye sokar.

ELİMİZ MAHKUM OYUNCULARI

İlker Kızmaz - Orhan

Melis Babadağ - Nil

Ferdi Sancar - Selo

Hakan Salınmış - Selim

Ezgi Tombul - Banu

Yunus İmğa - Bahri

Adem Yavuz Özata - İhsan

Arzu Budak - Sevim

Sinem Köseoğlu - Gözde

İsmail Sarıkaya - Firma Sorumlusu

Erdoğan Tutkun - Cezaevi Müdürü

Yönetmen: Özer Kızıltan

Yapım yılı: 2017

Türü: Komedi

ELİMİZ MAHKUM NEREDE ÇEKİLDİ?

Elimiz Mahkum filminin sahneleri İstanbul'da çekildi.

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Elimiz Mahkum filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Elimiz Mahkum oyuncuları, konusu ve yapım yılı
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