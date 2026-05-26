Konya
'nın Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan, YKS'ye hazırlanan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş, 2 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde "Kütüphaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. O günden bu yana kızından haber alamadıklarını söyleyen anne Fadime Memiş, "Evladım elimizden kayıp gitti. Çok iyi bir insandı, kimseye zarar vermezdi, kimseyi üzmezdi, anneyi babayı üzmezdi. Beyzam, üniversiteye hazırlanıyordun, katip olacaktın, 'Annem, benimle gurur duyacaksın' demiştin. Beyzam hedefine gel kızım, bize gel. Dönmesen de bir telefon aç ben başka bir şey istemiyorum. 'Anne ben sağım, beni arama, ben mutluyum' diye. Bırakacağım arkanı. Çocuğum öldü mü kaldı mı? Ne olur evladımızı bulun?" dedi.