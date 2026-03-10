Haberler Yaşam Haberleri Elinde sopayla araçtan inen taksi sürücüsü tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.03.2026 11:02

Elinde sopayla araçtan inen taksi sürücüsü tutuklandı

Adana'da kendisine çarptığını iddia ettiği araç sürücüsü Musa Y.’yi (50) trafik ışıklarında yakalayan ve otomobilinden elinde sopayla inen taksi sürücüsü Metin T. (55) polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen Metin T.’ye çeşitli maddelerden toplam 201 bin lira para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Metin T., sorgusunda, “Aracıma çarpıp, kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim” dedi ve tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Elinde sopayla araçtan inen taksi sürücüsü tutuklandı
  • ABONE OL

Olay, 8 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halindeki Musa Y., iddiaya göre, Metin T.'nin kullandığı taksiye çarpıp, bölgeden ayrıldı. Bunun üzerine Metin T., takip ettiği hafif ticari aracın kavşakta beklediğini görünce tahta sopayla taksiden indi. Musa Y.'nin yanına gidip, taksisinin kapısını açmaya çalışan Metin T., başarılı olamadı. Trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y. yoluna devam ederken, Metin T. de taksisine binerek uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

201 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Olayın ardından Musa Y.'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksicinin kimliğini kısa sürede tespit edip, evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Metin T.'ye çeşitli maddelerden toplam 201 bin lira para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Metin T., sorgusunda, "Aracıma çarpıp, kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T., tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Elinde sopayla araçtan inen taksi sürücüsü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz