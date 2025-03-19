Elinize sağlık

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Köyü'nde yaşayan Rahime Kılıç, Mahire Kılıç, Yeliz Kılıç ve Yıldız Sömerli, uzun süre fabrikalardan parça başı iş alarak evlerinde çalıştı. Ancak ev ortamında iş yapmanın zorluklarını fark eden kadınlar, çözüm arayışına girdi ve köy içinde bulunan boş bir taş ahırı atölyeye çevirme fikrini hayata geçirdi. Kadınlar, ahırı temizleyip düzenleyerek üretim için uygun bir hâle getirdi.

TÜM KÖYE ÖRNEK OLDULAR

Burada aldıkları parça başı işleri yaparak hem ekonomik bağımsızlıklarını kazandılar hem de sosyal bir alan oluşturmuş oldular. Atölyelerinde işlerini tamamladıktan sonra evlerine ve ailelerine de vakit ayırabildiklerini belirten kadınlar, çalışmanın ve üretmenin kendilerine iyi geldiğini ifade etti. Atölyede yapılan işlerin detaylarını paylaşan Yıldız Sömerli, "Burası eskiden bir ahırdı. İşimizi en iyi şekilde yapmak için burayı temizledik, düzenledik ve atölyeye çevirdik. Gelen malzemelerin zımparasını, gözden geçirme işlemlerini yapıyor ve tellerini takıyoruz. Bu sayede hem mutfak masraflarımızı çıkarıyoruz hem de kendimize harçlık ayırabiliyoruz. Burada çalışmak bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi. Köydeki diğer kadınlarda, kendi iş alanlarını oluşturan bu dört kadının girişimci ruhu ve azminin büyük bir örnek teşkil ettiğini ifade ediyor.